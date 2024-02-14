Собянин рассказал о развитии особой экономической зоны «Технополис Москва»

Предприятия проинвестируют в развитие производств больше 14,5 млрд руб Больше 100 столичных компаний являются резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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