Соцфонд: часть пенсионеров получит пенсии за январь до 28 декабря

Пенсионеры, получающие пенсии через банк, получат выплату за январь до 28 декабря включительно.Социальный фонд России (бывший Пенсионный фонд) рассказал о графике выплат всех видов пенсий в преддверии новогодних каникул.
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