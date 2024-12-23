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Царьград

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Соцфонд: часть пенсионеров получит пенсии за январь до 28 декабря

Соцфонд: часть пенсионеров получит пенсии за январь до 28 декабря

Пенсионеры, получающие пенсии через банк, получат выплату за январь до 28 декабря включительно.Социальный фонд России (бывший Пенсионный фонд) рассказал о графике выплат всех видов пенсий в преддверии новогодних каникул.

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