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Культуромания

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Редакция журнала «Сибирячок» провела мастер-класс для детей участников СВО

Редакция журнала «Сибирячок» провела мастер-класс для детей участников СВО

Редакция иркутского детского журнала «Сибирячок» провела особенный мастер-класс в онлайн-формате для ребят из Центра поддержки семей участников специальной военной операции на Донбассе (СВО).

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