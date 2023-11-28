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Ларри Джонсон: Киев не может говорить о больших потерях среди гражданских

Ларри Джонсон: Киев не может говорить о больших потерях среди гражданских

Украина не может обвинять Россию в нанесении большого удара мирным жителям страны, так как гражданских с начала конфликта погибло крайне мало, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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