Украина не может обвинять Россию в нанесении большого удара мирным жителям страны, так как гражданских с начала конфликта погибло крайне мало, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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