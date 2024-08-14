Отправившего деньги украинским террористам жителя Бийска задержали за госизмену

В городе Бийск сотрудники ФСБ РФ задержали по подозрению в госизмене 20-летнего мужчину, который перевел деньги украинскому вооруженному формированию, признанному террористическим и запрещенному на территории России.
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