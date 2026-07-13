Politico: Макрон соберет "коалицию желающих" 13 июля в Париже

На встрече «коалиции желающих» 13 июля обсудят поддержку Украины и новые поставки военной помощи. Президент Франции Эммануэль Макрон соберет лидеров в Париже для обсуждения гарантий безопасности и производства ракет для ЗРК Patriot.
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