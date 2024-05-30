Автор: Михаил Токмаков Пожалуй, одной из самых горячих тем последних дней являются атаки ВСУ против объектов российской системы предупреждения о ракетном нападении – точнее сказать, эту тему старательно разжигают, причём за явным дефицитом «топлива» в виде фактов.
В «Воронеже» всё спокойно: почему нет реакции на украинские атаки стратегических РЛС
Комментарии
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Natalija Osminina
Как же они могут капитулировать, если их хозяева сидят да двумя лужами- Большой и Малой. и Их потери Украины не трогают от слова совсем.
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12 час.
ВС
Валентин Сухарев
Новый министр обороны кажется ясно сказал. Врать нельзя..... У нас что информ службы нет в МО. Почему у них язык в заднице. С уважением.
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12 час.
Евгений Маркович
Говновброс произошел из за отсутствия центрального правдивого информирования населения. Только политшоу и "пляски" в соцсетях. Уж давно нужно создать в РФ свою службу ЦИПСО. Предположу, что заварушка начнется именно из за какого то очередного говновброса или пранка по каналу спецсвязи
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2 час.
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