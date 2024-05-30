В «Воронеже» всё спокойно: почему нет реакции на украинские атаки стратегических РЛС

Natalija Osminina Как же они могут капитулировать, если их хозяева сидят да двумя лужами- Большой и Малой. и Их потери Украины не трогают от слова совсем.

ВС Валентин Сухарев Новый министр обороны кажется ясно сказал. Врать нельзя..... У нас что информ службы нет в МО. Почему у них язык в заднице. С уважением.