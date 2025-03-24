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Из искры разгорелось пламя. Зачем Израиль возобновил бомбардировки сектора Газа?

Из искры разгорелось пламя. Зачем Израиль возобновил бомбардировки сектора Газа?

Из искры разгорелось пламя. Зачем Израиль возобновил бомбардировки сектора Газа? Не успел я отправить в редакцию материал о причинах миролюбия американского президента в вопросе войны на украине, как случилось событие, которое вроде бы в корне противоречит моим выводам.

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