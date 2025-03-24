Из искры разгорелось пламя. Зачем Израиль возобновил бомбардировки сектора Газа? Не успел я отправить в редакцию материал о причинах миролюбия американского президента в вопросе войны на украине, как случилось событие, которое вроде бы в корне противоречит моим выводам.
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