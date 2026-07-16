Угодно ли Богу формальное благочестие? Священник объяснил, почему не стоит идти в храм без веры

Протоиерей Сергий Храпицкий считает, что внешнее благочестие не всегда говорит об истинной вере.Протоиерей Сергий Храпицкий в своём размышлении напомнил, что регулярное посещение богослужений и соблюдение обрядов не всегда свидетельствуют о глубине веры.