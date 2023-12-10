Когда полярное сияние на самом деле не является полярным

Мерцающие зеленые, красные и фиолетовые завесы северного и южного сияний — полярные сияния — возможно, самые известные явления, освещающие ночное небо, но самыми загадочными являются лиловые и белые полосы, сообщает «phys.
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