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Когда полярное сияние на самом деле не является полярным

Когда полярное сияние на самом деле не является полярным

Мерцающие зеленые, красные и фиолетовые завесы северного и южного сияний — полярные сияния — возможно, самые известные явления, освещающие ночное небо, но самыми загадочными являются лиловые и белые полосы, сообщает «phys.

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