Посольство РФ: пятеро россиян задержаны в Венесуэле в мае

Посольство РФ в Каракасе заявило о задержании пятерых россиян в мае. Дипломаты поддерживают связь с родственниками некоторых задержанных, сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова.
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