Ришат Фазлыйәхмәтов бала алып кайту турында: «Ике ел тырышыбыз, тик әлегә...»

Берничә көн элек Ришат Фазлыйәхмәтов тормыш иптәше Эльмира (Тәтишка) белән сторис куйган иде. Хатынына күп көч сорый торган тренировкаларга йөрергә рөхсәт итмәвен әйтте, чөнки алар әти-әни булу турында хыяллана.
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