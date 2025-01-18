В Мариинском выступит оркестр под управлением турецкого дирижера Джеми Джана Делиормана

В программе заявлены «Просветленная ночь» Арнольда Шёнберга и Вторая симфония Сергея Рахманинова В понедельник, 20 января, состоится концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением турецкого дирижера Джеми Джана Делиормана.
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