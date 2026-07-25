❕Прокуратура контролирует ситуацию с задержками поездов в Ростовской области Напомним, в пути задерживаются десять поездов, включая поезд №8 Санкт-Петербург — Керчь, из-за непогоды в Ростове-на-Дону.
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❕Прокуратура контролирует ситуацию с задержками поездов в Ростовской области Напомним, в пути задерживаются десять поездов, включая поезд №8 Санкт-Петербург — Керчь, из-за непогоды в Ростове-на-Дону.