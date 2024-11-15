Полнолуние 16 ноября 2024 года: во сколько и в каком знаке

Это событие влияет не только на природные ритмы, но и на эмоциональное состояние человека. Ноябрьское полнолуние в знаке Тельца символизирует стремление к стабильности и уверенности, побуждая нас к подведению итогов и планированию будущих шагов.
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