Выборы башкана (главы) Гагаузской автономии Республики Молдова, назначенные на 15 ноября 2026 года, становятся частью более широкого противостояния между Комратом и центральными властями Молдовы в лице партии PAS, окрещённой в молдавском народе «Жёлтой смертью» по аналогии с главным цветом символики политформирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Полковник Сивков:...
- ВА Полковник Сивков:...
- АС Генерал бундесвер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым