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Юрий Зубрин

Уже говорил ,что Украина ведет себя как санационная Польша в 20-х годах прошлого столетия на границе с Советской Белоруссией ,когда банды ,набранные из солдат ,уголовников. агентов Дефинзивы и белогвардейского отребья прорывались через границу ,совершали нападения на приграничные населенные пункты с вытекающими последствиями и уходили назад .А теперь их надо уничтожать ещё до момента вторжения ,иначе они не успокоятся...