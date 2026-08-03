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Аргументы и Факты

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Переодетые боевики собрались у границы РФ: главная новость СВО 3 августа

Переодетые боевики собрались у границы РФ: главная новость СВО 3 августа

Киевский режим планирует провести провокация на стыке границы с Белоруссией и Брянской областью РФ. Однако план ВСУ раскрыт.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Уже говорил ,что Украина ведет себя как санационная Польша в 20-х годах прошлого столетия на границе с Советской Белоруссией ,когда банды ,набранные из солдат ,уголовников. агентов Дефинзивы и белогвардейского отребья прорывались через границу ,совершали нападения на приграничные населенные пункты с вытекающими последствиями и уходили назад .А теперь их надо уничтожать ещё до момента вторжения ,иначе они не успокоятся...
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