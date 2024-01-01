3 дня назад 442K прочитали Сегодня по заявлению Варшавы в воздушное пространство Польши случайно залетела чья-то ракета.
Реплика на инцидент в Польше
Комментарии
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Лев Добрый
Одно слово - АФЕРИСТЫ!😜👈👍🖕
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22 час.
степан дунов
135 лет тому назад мой дед служил в Российской армии и я не помню точно почему они были в Польше но он говорил что настолько спесивый народ эти пшеки. Много всего про них рассказывал и ни одного доброго слова.
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21 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
ну не даром же появилось слово пшек, хотя на самом деле это полный пшик......
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2 час.
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