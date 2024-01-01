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  • Валерий Бирюков
    Ну, Вы как-будто из СССР выпали: это в те времена работа депутатом являлась общественной (с сохранением среднемесячно...Не стыдно ли полу...
  • Sergiy Che
    ...Да просто фашистского бота колбасит, не обращайтевнимания....Сомалийцы, индусы...
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Реплика на инцидент в Польше

Реплика на инцидент в Польше

3 дня назад 442K прочитали Сегодня по заявлению Варшавы в воздушное пространство Польши случайно залетела чья-то ракета.

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Комментарии
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Лев Добрый
Одно слово - АФЕРИСТЫ!😜👈👍🖕
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22 час.
степан дунов
135 лет тому назад мой дед служил в Российской армии и  я не помню точно почему  они были в Польше но он говорил что настолько спесивый народ эти пшеки. Много всего про них рассказывал и ни одного доброго слова.
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21 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
ну не даром же появилось слово пшек, хотя на самом деле это полный пшик......
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2 час.

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