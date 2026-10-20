40-летняя Ирина Шейк в очередной раз взбудоражила публику смелым нарядом. После показа Victoria’s Secret супермодель отправилась на вечеринку в Лос-Анджелесе, выбрав образ, который оказался даже более откровенным, чем подиумное белье.
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