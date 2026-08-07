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Газета.ру

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Андрей Воробьев: жители Дмитрова очень ждут Рогачевский мост

Андрей Воробьев: жители Дмитрова очень ждут Рогачевский мост

Движение по новому Рогачевскому мосту в Дмитрове планируется открыть в первом полугодии 2027 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки в Дмитровский муниципальный округ.

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