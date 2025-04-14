Huawei заигрывает с пространством и временем. Компания зарегистрировала торговые марки Space-Time Digital Chassis Engine и Space-Time Collaborative Control Model

Компания Shenzhen Yinwang Intelligent Technology, дочерняя структура Huawei, подала заявку на регистрацию товарных знаков Space-Time Digital Chassis Engine (Пространственно-временная цифровая платформа шасси — один из вариантов перевода) и Space-Time Collaborative Control Model (Пространственно-временная модель совместного управления).
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