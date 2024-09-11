Inews: США не станут объявлять о разрешении Киеву на дальнобойные удары по РФ

Соединенные Штаты и Великобритания не будут объявлять о том, что Киев получил разрешение на использование ракет большей дальности для ударов по территории России, если такое разрешение будет представлено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии