О завтрашнем дне для русских: ожидаемо…

Темы дняПолитикаО завтрашнем дне для русских: ожидаемо…Не нужно понимать «завтра» из заголовка буквально: что вот, уже 15 октября…Некий люфт ещё есть. Но он сужается.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений НатесовЧто аффтыр, очко играет? Давно вас, пиндоскихшлюшек, пора прижать. Скажите спасибо Путину, что он либерал.Андрей БулуковЭто навальнят-то жестко подавляли? ХА! Автор, погляди репортажи о "мягких" подавлениях во Франции, США, Германии и далее по списку. Вот там демонстранты явно подавленые и в прямом и в переносном смысле!ГусЕнаАфтор пытался натянуть сову на глобус. Если у нас, как в Белоруси, Путин затянет петельку на шейке вскй этой шерупени Нексты и иже эхи, то народ ему только в ноги поклонится и 99.9% электората КПЗю нах пошлют и так отбандарендят....ИИринаТолько вот разница в том ,что Белоруссию хотят захватить враги коммунистов ,и превратить её во вторую Украину ,а в России враги коммунистов боятся ,что у них отнимут их "дойную корову " Россию . Так что Лукашенко спасает Белоруссию и белорусский народ ,а российские враги коммунистов спасают себя .Евгений НатесовА тебе надо спасать себя.ГусЕнаВообще, законы психиатрической помощи надо менять кардинально . Больные и сами мучаются и окружение страдает...Комментировать
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