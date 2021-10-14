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О завтрашнем дне для русских: ожидаемо…

О завтрашнем дне для русских: ожидаемо…

Не нужно понимать «завтра» из заголовка буквально: что вот, уже 15 октября…Некий люфт ещё есть. Но он сужается.

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Евгений Натесов
Что аффтыр, очко играет? Давно вас, пиндоскихшлюшек, пора прижать. Скажите спасибо Путину, что он либерал.
Андрей Булуков
Это навальнят-то жестко подавляли? ХА! Автор, погляди репортажи о "мягких" подавлениях во Франции, США, Германии и далее по списку. Вот там демонстранты явно подавленые и в прямом и в переносном смысле!
ГусЕна
Афтор пытался натянуть сову на глобус. Если у нас, как в Белоруси, Путин затянет петельку на шейке вскй этой шерупени Нексты и иже эхи, то народ ему только в ноги поклонится и 99.9% электората КПЗю нах пошлют и так отбандарендят....
Ирина
Только вот разница в том ,что Белоруссию хотят захватить враги коммунистов ,и превратить её во вторую Украину ,а в России враги коммунистов боятся ,что у них отнимут их "дойную корову " Россию . Так что Лукашенко спасает Белоруссию и белорусский народ ,а российские враги коммунистов спасают себя .
Евгений Натесов
А тебе надо спасать себя.
ГусЕна
Вообще, законы психиатрической помощи надо менять кардинально . Больные и сами мучаются и окружение страдает...

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