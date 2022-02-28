Гендиректор «Аталанты» о дружбе Миранчука и Малиновского: «Пример того, как все должно быть»

Умберто Марино рассказал об отношениях Алексея Миранчука и Руслана Малиновского. «Руслан знает, что мы поддерживаем его самого и его семью в этот драматический момент.

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