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Юрий Бородавко: «Удивляют проигрыши Клэбо. Он проводил гонки с полной доминантой, а на ЧМ его обыгрывают, и очень серьезно»

Юрий Бородавко удивлен не максимальному результату Йоханнеса Клэбо на чемпионате мира. «Меня удивляют проигрыши Клэбо, поскольку Йоханнес показывал великолепные результаты до этого.

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