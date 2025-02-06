Песков сообщил, что организация встречи Путина и Трампа не обсуждалась

Глава пресс-службы лидера Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков проинформировал о том, что власти державы не контактировали с представителями его коллеги из Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа по поводу работы над устроением встречи глав государств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии