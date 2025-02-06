Песков сообщил, что организация встречи Путина и Трампа не обсуждалась

Глава пресс-службы лидера Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков проинформировал о том, что власти державы не контактировали с представителями его коллеги из Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа по поводу работы над устроением встречи глав государств.