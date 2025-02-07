Захарова о трибунале по Украине: Брюссель не вправе вершить правосудие

МОСКВА, 7 февраля, ФедералПресс. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, прокомментировала инициативу европейских чиновников о создании специального трибунала, призванного рассматривать вопросы «агрессии против Украины».
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