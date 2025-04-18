Выбросите вешалки! Почему ваш шкаф превратится в образец порядка за один вечер «Забитый до отказа шкаф — это не проблема количества вещей, а ошибка системы» Представьте: дверцы гардероба больше не распирает от одежды, каждая вещь лежит на своем месте, а… Секрет пустого шкафа: как японцы хранят вещи так, что даже старые джинсы не мешают .