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Фаворит Пугачевой раскрыл новые подробности из ее жизни

Фаворит Пугачевой раскрыл новые подробности из ее жизни

Певец Сергей Савин утверждает, что примадонну «отсекают» от ее близких. Стали известны любопытные подробности о личной жизни певицы Аллы Пугачевой с мужем Максимом Галкиным* (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ).

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