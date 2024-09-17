Фаворит Пугачевой раскрыл новые подробности из ее жизни

Певец Сергей Савин утверждает, что примадонну «отсекают» от ее близких. Стали известны любопытные подробности о личной жизни певицы Аллы Пугачевой с мужем Максимом Галкиным* (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии