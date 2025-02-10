Возвращение домой. Экс-замминистра транспорта Алтая может возглавить "Алтай-Пригород"

Решение могут принять на совете акционеров предприятия Бывший врио замминистра транспорта Алтайского края, уже экс-начальник управления по транспорту Дмитрий Коровин может стать новым гендиректором АО "Алтай-Пригород", которое занимается обслуживанием поездов, курсирующих по территории края, сообщают источники amic.