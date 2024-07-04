В России могут остановить продажу виниловых пластинок из-за санкций ЕС

Российские магазины могут приостановить продажу зарубежных виниловых пластинок из-за 14-го пакета санкций Евросоюза, запрещающего экспорт в Россию винила, его производных и полимеров, сообщает «Коммерсантъ».
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