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В России могут остановить продажу виниловых пластинок из-за санкций ЕС

В России могут остановить продажу виниловых пластинок из-за санкций ЕС

Российские магазины могут приостановить продажу зарубежных виниловых пластинок из-за 14-го пакета санкций Евросоюза, запрещающего экспорт в Россию винила, его производных и полимеров, сообщает «Коммерсантъ».

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