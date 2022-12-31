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Яннакопулос выразил разочарование в связи с реакцией «Панатинаикоса» на разгром от «Олимпиакоса»

«Панатинаикос» в пятницу потерпел самое крупное поражение от своего главного соперника «Олимпиакоса» на паркете OAKA Arena в истории клуба.

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