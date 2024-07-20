Число погибших в секторе Газа увеличилось до 38,9 тысячи человек

REUTERS/Ramadan Abed Число палестинцев, погибших в секторе Газа в результате действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), превысило 38,9 тысячи человек с октября 2023 года, сообщает пресс-служба минздрава анклава.
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