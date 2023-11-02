Херш: Нетаньяху поручил спецслужбам Израиля убить всех лидеров ХАМАС

ТАСС/EPA/ABIR SULTAN Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил подконтрольным ему спецслужбам "выследить и убить" всех лидеров движения ХАМАС, сообщил журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник.
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