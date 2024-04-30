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Готовимся морально: придётся постоять в пробках из-за велогонок в Сочи

Готовимся морально: придётся постоять в пробках из-за велогонок в Сочи 12 мая с 13:30 до 17:30 ограничат движение на Новом Краснополянском шоссе А-149 от седьмого километра до улицы Дубравной.

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