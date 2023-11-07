Виновные в ДТП приезжие избили русского за вызов ГИБДД. За дело взялась «Русская Община»

# Чернильница Друзья, буквально в предыдущей статье мы с вами обсуждали такой момент как влияние таких организаций как «Русская Община» и «Северный человек» на не всегда добросовестную работу наших полицейских.
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