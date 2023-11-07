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Виновные в ДТП приезжие избили русского за вызов ГИБДД. За дело взялась «Русская Община»

Виновные в ДТП приезжие избили русского за вызов ГИБДД. За дело взялась «Русская Община»

# Чернильница   Друзья, буквально в предыдущей статье мы с вами обсуждали такой момент как влияние таких организаций как «Русская Община» и «Северный человек» на не всегда добросовестную работу наших полицейских.

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Комментарии
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nik nik
Неужели народ стал просыпаться. 30 лет об этом твержу. НИКТО КРОМЕ НАС САМИХ НЕ ЗАЩИТИТ НАС, ВСТАВАЙТЕ ЛЮДИ РУССКИЕ
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6 час.
Александр Платов
Бред полнейший вы написали. Применение смертной казни конечно, не решит проблему полностью, но вот значительно снизить уровень борзости и безнаказанности - такая статья УК вполне сможет.
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6 час.
Стас Гулинов
Сколько у тебя сыновей?
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5 час.

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