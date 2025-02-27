Трамп призвал бойцов ВСУ держаться и поумирать еще: вопрос на триллион

СК

Сергей Ковалев

высший пилотаж в экспансии! если в результате победы Советской Армии в 1945м они зашли в Европу, отхватив её западную половину, но под этим была какая-никакая помощь Союзу (правда за неё получили денежек все до цента), то в текущей ситуации, оставаясь на стороне 404, исполняют тот же трюк с захватом им не принадлежащего. снимаю шляпу, - верх цинизма, - вы пока умирайте за нас, а мы под шумок переговоров оттяпаем то, что осталось, а можа и ещё больше...