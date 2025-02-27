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Трамп призвал бойцов ВСУ держаться и поумирать еще: вопрос на триллион

Трамп призвал бойцов ВСУ держаться и поумирать еще: вопрос на триллион

БлокнотРУ Украина вроде бы все-таки подпишет с США соглашение о совместной добыче полезных ископаемых.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
высший пилотаж в экспансии! если в результате победы Советской Армии в 1945м они зашли в Европу, отхватив её западную половину, но под этим была какая-никакая помощь Союзу (правда за неё получили денежек все до цента), то в текущей ситуации, оставаясь на стороне 404, исполняют тот же трюк с захватом им не принадлежащего. снимаю шляпу, - верх цинизма, - вы пока умирайте за нас, а мы под шумок переговоров оттяпаем то, что осталось, а можа и ещё больше...
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13 час.
Сергей
С пиндосами надо на их языке- пообещали и передумали!!!!!
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10 час.
Андрей Павлов
&quot;...территории четырех новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области)&quot;. И по такому варианту мы согласимся договариваться? А Одесса с Николаевым? Оставим им выход к морю?
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3 час.
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