БлокнотРУ Украина вроде бы все-таки подпишет с США соглашение о совместной добыче полезных ископаемых.
Трамп призвал бойцов ВСУ держаться и поумирать еще: вопрос на триллион
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
высший пилотаж в экспансии! если в результате победы Советской Армии в 1945м они зашли в Европу, отхватив её западную половину, но под этим была какая-никакая помощь Союзу (правда за неё получили денежек все до цента), то в текущей ситуации, оставаясь на стороне 404, исполняют тот же трюк с захватом им не принадлежащего. снимаю шляпу, - верх цинизма, - вы пока умирайте за нас, а мы под шумок переговоров оттяпаем то, что осталось, а можа и ещё больше...
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13 час.
Сергей
С пиндосами надо на их языке- пообещали и передумали!!!!!
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10 час.
Андрей Павлов
"...территории четырех новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области)". И по такому варианту мы согласимся договариваться? А Одесса с Николаевым? Оставим им выход к морю?
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3 час.
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