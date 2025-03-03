У арестованного топ-менеджера «Роснано» обнаружили иностранное гражданство

РИА Новости: У топ-менеджера «Роснано» Подольского нашли иностранное гражданство У арестованного по делу о превышении полномочий топ-менеджера «Роснано» Бориса Подольского есть иностранное гражданство, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.