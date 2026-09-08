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Специалист Шамин: не следует заряжать смартфон под подушкой или одеялом

Специалист Шамин: не следует заряжать смартфон под подушкой или одеялом

Многие привыкли ставить телефон на зарядку перед сном и оставлять его подключённым к сети до утра, но у пользователей возникает вопрос, насколько полезен такой режим для литий-ионного аккумулятора и действительно ли ночная зарядка сокращает срок его службы.

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