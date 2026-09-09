Украинские власти из-под полы еще со времен обретения независимости распродавали на Запад различные музейные ценности и экспонаты, доставшиеся ей от Российской Империи и СССР.
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