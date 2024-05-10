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Царьград

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«Дурное предзнаменование»: падение представительницы Украины на «Евровидении» попало на камеры

«Дурное предзнаменование»: падение представительницы Украины на «Евровидении» попало на камеры

Некоторые считают это плохим знаком для страны.На международном музыкальном конкурсе «Евровидение 2024» в Мальме (Швеция) произошел неприятный инцидент с участием украинской певицы Алены Савраненко, известной под сценическим псевдонимом Алена Алена.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Падет армия руины с таким же грохотом,як ця альона альона.....
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14 час.

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