«Дурное предзнаменование»: падение представительницы Украины на «Евровидении» попало на камеры

Некоторые считают это плохим знаком для страны.На международном музыкальном конкурсе «Евровидение 2024» в Мальме (Швеция) произошел неприятный инцидент с участием украинской певицы Алены Савраненко, известной под сценическим псевдонимом Алена Алена.
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