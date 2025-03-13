Сытый бюджетник — утопия до тех пор, пока некоторые жрут в три горла

Олигархам и нуворишам лучше поделиться сверхдоходами со всем обществом, нежели гнев народный провоцировать Сергей Аксёнов Фото: ТАСС Неравенство в России выросло и вернулось к «досанкционному» уровню, свидетельствуют данные Росстата.
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