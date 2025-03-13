Сытый бюджетник — утопия до тех пор, пока некоторые жрут в три горла

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Те кто в России &quot;умеют жить&quot;, на самом деле просто сидят на шее у тех, кто умеет работать!… Власть коррумпирована по всей вертикали и ветвям....
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