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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Общешкольное родительское собрание.

Общешкольное родительское собрание.

20 декабря 2024 года в учреждении прошло общешкольное родительское собрание.Для родителей выступили представители школы, Служба спасения ´Бобруйский ГРОЧС´, УЗ ´Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии´, Инспекции по делам несовершеннолетних Бобруйского РОВД, ГО РГОО ´Белорусское республиканское общество спасения на водах´ .

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