Районы и города ЯНАО придумают гимн для спортивных событий

Департамент по физической культуре и спорту ЯНАО предложил муниципалитетам сочинить гимн. Его будут включать на экстремальных играх «Северный характер» и на событиях, которые проводит Спортивное общество «Факел.
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