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«Как будто на тело парня надели старика»: 65-летний Сергей Пенкин рассказал о самочувствии и своих похоронах

«Как будто на тело парня надели старика»: 65-летний Сергей Пенкин рассказал о самочувствии и своих похоронах

Сергей Пенкин откровенно заговорил о возрасте, пенсии и смерти. Артист признался, где хочет быть похоронен, и объяснил, почему для него страшнее всего однажды остаться без сцены.

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