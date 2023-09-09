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Центробанк России снял ограничение на продажу наличной валюты гражданам

Центробанк России снял ограничение на продажу наличной валюты гражданам

Российские банки могут продавать гражданам наличные евро и доллары, которые поступили в их кассы до 9 апреля прошлого года.

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ВА
Виктор Александров
Предатели по глупости не понимают, что работают против СВО, покупая оккупационные марки. Но Центробанк России понимает, на кого он работает? Александров Виктор Константинович.
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