Центробанк России снял ограничение на продажу наличной валюты гражданам

ПровинцияруБизнес и финансыПодписатьсяЦентробанк России снял ограничение на продажу наличной валюты гражданам Российские банки могут продавать гражданам наличные евро и доллары, которые поступили в их кассы до 9 апреля прошлого года.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВАВиктор АлександровПредатели по глупости не понимают, что работают против СВО, покупая оккупационные марки. Но Центробанк России понимает, на кого он работает? Александров Виктор Константинович.Ответить12 час.
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