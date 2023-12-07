В Новороссийске произошел взрыв: он стал результатом ссоры семейной пары

Как стало известно, взрыв газа произошел в одной из квартир в Новороссийске. Погиб мужчина. Предварительно, взрыв произошел из-за нарушения правил безопасности по эксплуатации газового оборудования, в попытке совершить суицид в результате семейного конфликта.