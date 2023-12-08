До России добрался новый Mercedes-Benz Actros C

Mercedes-Benz недавно представил новинку в модельной линейке грузовых автомобилей — Actros C. Тягач разработан специально для Китая и выпускается в КНР на совместном предприятии Daimler-Foton, но его теперь можно приобрести и в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии