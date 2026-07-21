Zero Hedge
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Zero Hedge

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Meanwhile, In Dearborn, Michigan...

Meanwhile, In Dearborn, Michigan...

Meanwhile, In Dearborn, Michigan. Authored by Steve Watson via Modernity News, A viral video from inside a Home Depot in Dearborn, Michigan shows department signs for the likes of Appliances, Paint, Plumbing now carrying Arabic script alongside the English.

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