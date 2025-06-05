Nvidia обвиняется в переманивании инженеров TSMC на Тайване

СМИ Тайваня обратили внимание на выгодные компенсационные пакеты, которые, как утверждается, используются для привлечения инженеров на ключевые должности и реализации амбициозных планов Nvidia по расширению.
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